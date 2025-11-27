Maduro revoca concesiones de seis aerolíneas por suspender vuelos a Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro revocó las concesiones de vuelo de seis aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol. La medida se tomó luego de que estas compañías suspendieran sus operaciones hacia y desde Venezuela, tras recibir advertencias de seguridad por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA).

El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) justificaron la decisión señalando que las aerolíneas “se sumaron a las acciones de terrorismo de Estado” promovidas por Washington y no cumplieron con el plazo de 48 horas otorgado por el gobierno venezolano para retomar sus vuelos. La medida entró en vigencia al mediodía de ayer miércoles, sin que las compañías reanudaran sus itinerarios.

Diosdado Cabello, ministro de Interior de la dictadura, reafirmó la potestad del gobierno sobre el espacio aéreo nacional y defendió la revocación de las concesiones como un acto de “defensa de la soberanía”. Durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Cabello enfatizó: “Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”.

IMPACTO EN EL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL

A pesar de la decisión, algunas aerolíneas continúan operando en Venezuela, entre ellas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, junto con las locales Avior y la estatal Conviasa. Por su parte, las compañías nacionales Laser y Estelar suspendieron temporalmente sus vuelos a Madrid hasta el 1 de diciembre, debido a recomendaciones de la Autoridad Aeronáutica de España (AESA) y alianzas con operadores europeos como Plus Ultra e Iberojet.