Adolf Hitler Uunona obtiene su quinta reelección en Namibia

El funcionario de 59 años asegura que su nombre no representa sus convicciones y descarta cualquier vínculo ideológico. Además, ya suma más de 20 años en el poder.

El representante regional Adolf Hitler Uunona retuvo nuevamente su cargo en Ompundja, al norte de Namibia, tras las elecciones locales celebradas el miércoles. Aunque la Comisión Electoral aún no difunde el conteo oficial, la prensa del país africano coincidió en que el funcionario consiguió una ventaja contundente, prolongando un mandato iniciado en 2004 dentro del partido SWAPO. Su nombre, idéntico al del dictador nazi, vuelve a llamar la atención internacional, pero no ha mermado su respaldo en una jurisdicción de menos de 5.000 habitantes.

Un nombre polémico y una trayectoria sólida

Uunona, de 59 años, ha explicado en varias ocasiones que su padre lo bautizó sin conocer el trasfondo histórico del personaje asociado al nazismo. El político sostiene que rechaza por completo cualquier vínculo con esa ideología y que, en su vida diaria, opta por presentarse simplemente como Adolf Uunona. Aun así, recalca que no planea modificar su identidad legal, pues considera que hacerlo carece de sentido después de tantos años.

Su permanencia en el cargo se sostiene, según medios namibios, en su relación cercana con la población local y en un trabajo constante en temas comunitarios. Ya en 2020 había logrado un apoyo del 85% en su circunscripción, un indicador del peso que tiene su presencia en un distrito pequeño donde el contacto directo entre autoridad y ciudadanos es determinante. Su participación en la lucha contra el apartheid también es un elemento recurrente en los perfiles que resaltan su trayectoria.

El contexto histórico de Namibia, antiguo territorio colonial alemán hasta después de la Primera Guerra Mundial, explica por qué nombres germánicos aún se encuentran con frecuencia en el país. Ese legado, sumado a la evolución política de SWAPO —que pasó de movimiento de liberación a fuerza de centro con orientación al mercado— enmarca la figura de Uunona, quien continuará representando a Ompundja mientras se oficializan los resultados finales.