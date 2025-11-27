Colombia renueva su flota aérea y reaviva el debate sobre el gasto militar en Sudamérica

La reciente decisión de Colombia de adquirir 17 aviones de combate Gripen de la compañía sueca Saab, por más de 4.300 millones de dólares, ha vuelto a colocar en la agenda el rumbo de las inversiones militares en América Latina. Aunque la operación generó debates internos y acusaciones políticas, especialistas en defensa indican que esta adquisición responde a un proceso de modernización largamente aplazado, más que a una carrera armamentista entre países vecinos. Brasil fue pionero en incorporar estos sistemas, mientras Argentina optó por F-16 estadounidenses y Perú ya anticipó que seguirá el camino colombiano.

Modernización militar y autonomía estratégica en América Latina

Expertos consultados coinciden en que los recientes incrementos de gasto en defensa en Sudamérica obedecen a la urgencia de reemplazar flotas y equipos obsoletos. En el caso colombiano, los viejos Mirage y Kfir —operativos desde los años 70 y 80— ya alcanzaron su vida útil. Académicos como Vladimir Rodríguez y Alejo Vargas señalan que las fuerzas armadas de la región muestran tres patrones: países que buscan autonomía industrial como Brasil; otros que dependen de alianzas políticas cambiantes, como Argentina; y naciones como Colombia y Perú, donde prevalece la lógica del mercado global y el uso político de la necesidad de renovar capacidades básicas.

La elección del Gripen también refleja una tradición colombiana de diversificar proveedores fuera de Estados Unidos, pese a su estrecha cooperación en seguridad. Aunque Washington no impone compras, mantiene una influencia técnica clave, ya que parte de la tecnología de los Gripen —como motores y software asociado— proviene de empresas estadounidenses e israelíes. Analistas sostienen que existe un desfase entre los discursos políticos sobre alineamientos internacionales y las realidades técnicas que sostienen la defensa aérea del país.

Pese a la magnitud de estas adquisiciones, especialistas advierten que ningún país sudamericano está preparado para enfrentar conflictos convencionales de gran escala. Las capacidades de disuasión siguen orientadas a esquemas heredados del siglo XX, mientras las amenazas más relevantes hoy se concentran en el ciberespacio, el crimen organizado y el control territorial de economías ilícitas. Para algunos expertos, la discusión no se centra en si comprar o no aviones, sino en cómo equilibrar las inversiones en seguridad interna, cooperación regional y modernización tecnológica sin descuidar políticas sociales.