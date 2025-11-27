Afgano que atacó a la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca fue exagente de la CIA

Un tiroteo ocurrido a pocas cuadras de la Casa Blanca conmocionó este miércoles a Washington D.C., cuando un ciudadano afgano abrió fuego contra miembros de la Guardia Nacional. El atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, trabajó previamente con agencias del Gobierno estadounidense, incluida la CIA, según confirmó el director del organismo, John Ratcliffe, a Fox News Digital.

COLABORADOR DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE

Lakanwal, de 29 años, fue parte de una fuerza asociada en Kandahar y colaboró con entidades estadounidenses antes de la retirada militar de Afganistán en agosto de 2021. De acuerdo con Ratcliffe, el agresor ingresó a EEUU un mes después como beneficiario de la Operación Bienvenida a los Aliados (Operation Allies Welcome), que permitió el traslado de afganos que habían trabajado con las fuerzas estadounidenses.

“El Gobierno de Biden permitió la llegada de individuos que nunca debieron ingresar al país”, afirmó Ratcliffe, criticando la política migratoria posterior a la retirada. Las autoridades confirmaron que los dos guardias nacionales heridos en el ataque se encuentran en estado crítico, mientras el FBI investiga el hecho como un posible acto de terrorismo internacional.

ATAQUE FRENTE A LA CASA BLANCA

El incidente ocurrió frente a la estación de metro Farragut West, cuando Lakanwal abrió fuego de manera repentina contra una patrulla militar. Uno de los guardias respondió, dejando al agresor herido antes de su captura. El presidente Donald Trump calificó el hecho como “un acto atroz de odio y terror” y prometió justicia inmediata, señalando que el atacante “nunca debió haber pisado suelo estadounidense”.

Tras el tiroteo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció la suspensión inmediata de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, mientras continúan las investigaciones. El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de seguridad asociados a la evacuación de Afganistán y la supervisión de quienes fueron admitidos en territorio estadounidense tras la caída de Kabul.