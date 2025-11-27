Papa León XIV inicia su primer viaje internacional con destino a Turquía y Líbano

El papa León XIV aterrizó este jueves en el aeropuerto internacional de Ankara, dando inicio a su primer viaje internacional desde el inicio de su pontificado. La visita, que se extenderá hasta el 2 de diciembre, lo llevará a Turquía y Líbano, en un recorrido con alto valor simbólico para el diálogo interreligioso y la unidad cristiana.

HONORES EN ANKARA

El avión papal, operado por Ita Airways, partió de Roma a las 7:58 de la mañana (hora local) y transportó a unos 70 periodistas de distintos medios del mundo. A su llegada, el sumo pontífice fue recibido por el ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, junto a un destacamento militar que rindió los honores protocolares.

Tras la ceremonia de bienvenida, León XIV se dirigió al Mausoleo de Mustafa “Kemal” Atatürk, fundador del Estado laico turco moderno. La visita contó con un fuerte dispositivo de seguridad y restricciones vehiculares en varios sectores de Ankara. Posteriormente, el papa fue recibido en el palacio presidencial, donde sostuvo una reunión con el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

El principal motivo de la gira es la conmemoración de los 1 700 años del Primer Concilio de Nicea, celebrado en la actual ciudad de Iznik. No obstante, León XIV mantendrá encuentros con autoridades locales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado, ante quienes pronunciará su primer discurso oficial.

A última hora del día, el pontífice viajará a Estambul para continuar su itinerario antes de dirigirse al Líbano. En total, ofrecerá nueve discursos, cinco saludos y dos homilías, utilizando el inglés en sus intervenciones públicas y el francés en las ceremonias litúrgicas.