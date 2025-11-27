EE.UU. utilizará aeropuertos dominicanos como parte de su despliegue militar en el Caribe

Los aeropuertos de Las Américas y San Isidro servirán como puntos de apoyo logístico para operaciones antidrogas lideradas por Washington en la región.

Estados Unidos empleará de manera provisional dos aeropuertos de República Dominicana como parte de su despliegue logístico en el Caribe dentro de la operación antidrogas Lanza del Sur. Así lo confirmaron el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras sostener una reunión oficial en el Palacio Nacional. Se trata de la primera visita de un titular de esa cartera de EE.UU. al país.

Los aeropuertos Internacional de Las Américas y el militar de San Isidro, ambos ubicados en la provincia de Santo Domingo, destinarán espacios específicos para el traslado de equipos y personal técnico estadounidense. Aunque Abinader evitó ofrecer mayores detalles sobre el alcance de la colaboración, precisó que esta se realiza bajo los protocolos y permisos especiales establecidos en los acuerdos bilaterales de seguridad entre ambas naciones.

La visita de Hegseth se enmarca en el fortalecimiento de la cooperación entre ambas administraciones para combatir el narcotráfico internacional, en un contexto en el que EE.UU. desarrolla operativos para interceptar y destruir lanchas rápidas provenientes de Suramérica. Según el gobierno de Donald Trump, dichas embarcaciones tenían como destino final territorio estadounidense, lo que incrementó la alerta en la región.

LUCHA CONTRA NARCOTRÁFICO

“El combate al narcotráfico es una prioridad, pues representa una amenaza directa para la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader. El mandatario subrayó que ningún país puede enfrentar en solitario una estructura criminal transnacional, por lo que consideró fundamental el apoyo de aliados estratégicos como Estados Unidos para garantizar la seguridad y proteger a las familias dominicanas.