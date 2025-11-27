Escándalo en Miss Universo: investigan a su propietario por presunta vinculación con crimen organizado

La Fiscalía General de México informó que investiga al empresario Raúl Rocha por su presunta vinculación con delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible.

La Fiscalía General de México informó este miércoles que investiga al empresario Raúl Rocha, copropietario de la marca Miss Universo y cónsul honorario de Guatemala en México, por su presunta relación con delitos de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de combustible, conocido como huachicol.

Según un comunicado oficial, desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024, en la que figuran 13 personas. “En el caso específico de uno de los señalados, Raúl ‘R’, se están obteniendo datos para continuar y profundizar en esta investigación”, precisó el organismo, que añadió que su situación jurídica será informada “cuando los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”.

La Fiscalía también señaló que un juez federal emitió hace diez días órdenes de aprehensión contra los 13 implicados, y que una de ellas ya fue cumplida contra una funcionaria federal presuntamente vinculada a la red criminal. Más detalles se darán a conocer conforme se ejecuten las órdenes pendientes y se realicen las audiencias ante jueces federales.

PRESUNTO LÍDER DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este miércoles que la Fiscalía aclarara si existía una investigación o mandato judicial contra Rocha, luego de una publicación del diario Reforma. De acuerdo con el medio, el empresario sería considerado uno de los líderes de una organización dedicada al contrabando de combustible transportado desde la frontera sur —a través del río Usumacinta— hasta el centro del país.

Rocha Cantú es, además, copropietario de la Organización Miss Universo, junto a la empresa tailandesa JKN, cuya representante Anne Jakapong Jakrajutatip también enfrenta una orden de arresto por fraude. Este año, el certamen coronó a la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo.