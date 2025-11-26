Golpe de Estado en Guinea-Bissau: detienen al presidente y el Ejército asume el control

Guinea-Bissau volvió a quedar envuelta en el caos político este miércoles luego de que altos mandos militares anunciaran que tomaban el “control total” del país, apenas tres días después de las elecciones legislativas y presidenciales. La junta militar suspendió el proceso electoral, cerró las fronteras y desplegó tropas en puntos estratégicos de la capital, generando pánico entre la población.

El general Denis N’Canha, jefe de la oficina militar presidencial, leyó un comunicado en el que informó que un comando “integrado por todas las ramas de las fuerzas armadas” asumiría el liderazgo nacional “hasta nuevo aviso”. El pronunciamiento se realizó ante medios locales, con N’Canha rodeado de soldados armados, una imagen que reavivó el fantasma de los repetidos golpes de Estado que han marcado la historia del país.

El presidente en funciones, Umaro Sissoco Embaló —considerado favorito en las elecciones del domingo—, fue retenido por militares dentro de un edificio cercano al cuartel general, junto al jefe del Estado Mayor y el ministro del Interior. Fuentes castrenses confirmaron que Embaló está detenido, aunque afirman que “está siendo bien tratado”.

CUATRO GOLPES DE ESTADO EN SU HISTORIA

Los hechos violentos estallaron luego de que tanto Embaló como el candidato independiente Fernando Dias da Costa se proclamaran vencedores de unas elecciones que hasta entonces se habían desarrollado con normalidad. Los resultados provisionales estaban previstos para este jueves, en un país que ha vivido cuatro golpes de Estado y numerosos intentos desde su independencia.