Estados Unidos: mueren dos miembros de Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, informó a los ciudadanos de su país que se registró un tiroteo en las calles de Washington, a pocos metros de la Casa Blanca, producto al atentado, dos miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida.

En medio de esta situación, la portavoz del gobierno norteamericano, Karoline Leavitt, señaló que el mandatario del país Donald Trump está al tanto de lo sucedido. "La Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente (Donald Trump) se mantiene al tanto".

SERÁN SANCIONADOS CON LA MAYOR PENA

A través de sus redes sociales, Trump enfatizó que la persona que ha realizado este ataque contra los efectivos de la Guardia Nacional será sancionada con la mayor pena que rige en los Estados Unidos.

“El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también tiene heridas graves, pero más allá de eso pagará un muy alto precio", precisó en su Truth Social.

Cabe mencionar que, después de haberse conocido la noticia, agentes policiales de Estados Unidos realizaron un operativo por la zona donde se registró el atentado y dieron con la ubicación de un sospechoso, quien en estos momentos permanece detenido.