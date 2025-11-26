Fátima Bosch confiesa que recibe amenazas tras ganar Miss Universo

Desde su coronación el pasado 21 de noviembre, la mexicana Fátima Bosch, flamante Miss Universo 2025, enfrenta una ola de hostigamiento en redes sociales. La polémica estalló luego de que un juez del certamen, Omar Harfouch, renunciara calificando a Bosch como “falsa ganadora”. Desde entonces, la modelo ha recibido decenas de amenazas, incluyendo mensajes como: “Espero que mueras mañana” y “Eres un fraude”, según compartió ella misma en sus redes sociales.

FÁTIMA BOSCH ALZA LA VOZ CONTRA LA VIOLENCIA DIGITAL

En medio del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Bosch utilizó sus plataformas digitales para responder a los ataques. “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, cuestionó.

La reina de belleza señaló que no hablaría solo como Miss Universo, sino como mujer. “He recibido insultos, ataques y deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Pero esto no me define. Lo que sí me define es mi fortaleza y el amor por las mujeres que represento”, expresó. Su mensaje fue ampliamente compartido y generó apoyo de figuras del espectáculo y colectivos feministas.

ACLARACIONES OFICIALES

Ante los rumores de un presunto vínculo entre la familia de Bosch y Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió cualquier relación directa. En un comunicado, la estatal aclaró que las empresas vinculadas al empresario “no mantienen contratos vigentes” y que su mensaje de felicitación a la ganadora fue “una muestra del entusiasmo nacional”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó categóricamente cualquier intervención del Gobierno mexicano en el certamen. “Evidentemente no. Es falso. No hay que hacer caso de esas cosas”, declaró.