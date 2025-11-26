Diosdado Cabello llamó “imbécil” a Marco Rubio y lo acusó de tener “ínfulas de conquistador”

La tensión sigue en aumento entre Washington y Caracas. El jefe de Interior y Justicia del régimen venezolano, Diosdado Cabello, acusó de “imbécil” y de tener “ínfulas de conquistador” al secretario de Estado de Norteamérica, Marco Rubio, durante una marcha chavista en Caracas en apoyo a Nicolás Maduro.

Además, Cabello señaló que es el gobierno de Estados Unidos quien tiene vínculos con el narcotráfico, en respuesta a la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero por el Departamento de Estado de dicho país. La administración de Trump considera a Maduro como líder de esta organización, junto a altos mandos del Ejército y del gobierno venezolano.

Para Diosdado Cabello, esta designación es un “invento” de Washington que tendría la intención de “robarse los recursos naturales de Venezuela”.

FUERTE DESPLIEGUE MILITAR FRENTE A VENEZUELA

Las crecientes tensiones entre Caracas y Washington se agudizan con la fuerte presencia de fuerzas militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela para combatir el narcotráfico, según el argumento de la administración Trump.

El último sábado creció la incertidumbre por una posible intervención militar de Estados Unidos en territorio venezolano, luego que la Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA por sus siglas en inglés) advirtió un “riesgo potencial” al sobrevolar dicho país. La advertencia ha provocado la cancelación de más de una treintena de vuelos internacionales que salían desde Caracas.