Incendio de gran magnitud en Hong Kong deja al menos cuatro fallecidos y ocho heridos

Gran pánico está dejando un incendio de gran magnitud reportado en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, al norte de Hong Kong. Según información en medios internacionales, al menos cuatro personas fallecieron y ocho se encuentran heridas.

Las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque, lo que ha dificultado el trabajo de los bomberos que pugnan por controlar la extensión del fuego. Según imágenes en vivo, se observó humo saliendo de unos tres edificios.

REPORTAN PERSONAS ATRAPADAS

La policía local informó que habría personas atrapadas al interior de los tres edificios afectados, en tanto, las autoridades han elevado el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su acelerada evolución. Varias carreteras cercanas han sido cerradas al tráfico por precaución.

El incendio inició en el andamiaje exterior de varios pisos y fue clasificado originalmente como alarma nivel 1, pero rápidamente escaló a nivel 4.

ALERTA ROJA DE PELIGRO DE INCENDIOS

El Observatorio de Hong Kong mantenía desde el lunes una alerta roja por peligro de incendio, pues se advierte un riesgo muy alto de fuegos forestales o urbanos debido a varios factores como la humedad, velocidad del viento y sequedad de la vegetación.

El complejo donde ocurre el siniestro cuenta con 1 984 viviendas y albergaría a unos 4 mil residentes. En tanto, el fuego también ha afectado a la Escuela Bautista de Tai Po, un centro primario cercano, por lo que se ha aconsejado a los padres que eviten la zona por el incendio.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurren incidentes relacionados a los andamios de bambú en Hong Kong. El pasado octubre, un incendio inició en el andamiaje exterior de la torre Chinachem, obligando a evacuar a decenas de personas donde cuatro quedaron hospitalizados.