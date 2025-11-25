Hombre en Italia se hace pasar por su madre muerta para cobrar pensión

Un vecino de Borgo Virgilio, en la provincia italiana de Mantua, quedó al descubierto tras disfrazarse de su madre muerta para renovar el documento de identidad de la mujer y continuar cobrando su pensión. El hombre, de 57 años y desempleado, habría mantenido el cuerpo momificado de la anciana en su vivienda durante tres años sin reportar su fallecimiento, de acuerdo con los medios locales.
Una estafa prolongada y una identidad apropiada
El sujeto acudió el pasado 11 de noviembre a la sede municipal vestido como su progenitora, utilizando peluca, maquillaje y accesorios femeninos para hacerse pasar por Graziella Dall’Oglio, fallecida a los 82 años. La actitud nerviosa y la apariencia poco convincente despertaron sospechas entre los funcionarios, quienes alertaron a la policía. Tras su identificación, los agentes acudieron a la vivienda, donde hallaron el cadáver oculto de la mujer.
Investigaciones posteriores revelaron que el hombre ya había conseguido renovar un documento previo de la anciana tras su muerte y que habría obtenido aproximadamente 61.000 dólares al año gracias a pensiones y propiedades familiares. Según la prensa italiana, su rutina de transformación recordaba a la comedia “Mrs. Doubtfire”, protagonizada por Robin Williams, referencia mencionada por las autoridades.
El individuo enfrenta denuncias por ocultamiento de cadáver, suplantación de identidad, fraude contra el sistema de seguridad social y falsificación de documentos. Hasta el momento no se ha confirmado si se encuentra detenido mientras avanzan las diligencias.