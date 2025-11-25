¡INSÓLITO! Mujer se mueve dentro de su ataúd minutos antes de ser cremada

Una escena digna de una película de terror sorprendió a los monjes y trabajadores del templo Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia tailandesa de Nonthaburi, cerca de Bangkok. Una mujer de 65 años, que había sido dada por muerta y trasladada para su cremación, comenzó a moverse dentro del ataúd, dejando en shock al personal del recinto religioso.

“GOLPEÓ EL ATAÚD DESDE DENTRO”

De acuerdo con Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales del templo, el hermano de la mujer la llevó desde la provincia de Phitsanulok, a 480 kilómetros de distancia, creyendo que su familiar había fallecido tras dos años postrada en cama.

Cuando el ataúd estaba listo para la ceremonia, el personal escuchó un golpe sutil proveniente del interior. “Me sorprendí un poco, así que pedí que lo abrieran. La vi abrir los ojos y mover los brazos. Debió de llevar un buen rato golpeando”, relató Soodthoop al medio The Associated Press.

CASO QUE CONMOCIONA TAILANDIA

El hermano de la mujer aseguró que ella había dejado de respirar dos días antes y que su intención era donar sus órganos a un hospital en Bangkok. Sin embargo, el centro médico rechazó el cuerpo por no contar con un certificado de defunción oficial, por lo que fue trasladada al templo para ser cremada gratuitamente.

Mientras el personal explicaba al familiar cómo obtener el documento, escucharon nuevamente golpes desde el ataúd, descubriendo que la mujer aún estaba viva. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde continúa recibiendo atención médica.

El abad del templo anunció que cubrirán todos los gastos médicos de la mujer, quien se salvó milagrosamente de una cremación inminente. El caso ha generado gran impacto en redes sociales y ha abierto el debate sobre los procedimientos de verificación de fallecimientos en zonas rurales de Tailandia.