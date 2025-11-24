Tragedia en espectáculo ‘Hot Wheels Epic Show’ de acrobacias deja un piloto muerto en Brasil

El piloto brasileño Lurrique Ferrari perdió la vida el domingo 23 de noviembre tras protagonizar un fatal accidente durante una función del espectáculo “Hot Wheels Epic Show”, realizada en el reconocido parque temático Beto Carrero World, en Penha, estado de Santa Catarina. El artista, conocido por su experiencia en maniobras extremas, impactó con la cabeza contra una rampa mientras ejecutaba un salto, lo que dejó en shock al público presente.

Atención inmediata y protocolos en marcha

Según informó el parque, Ferrari recibió asistencia de los bomberos que se encontraban en el lugar y fue trasladado a un hospital especializado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia. A pesar de los esfuerzos médicos, la grave lesión cerebral resultó irreversible. La administración del parque lamentó profundamente la pérdida y expresó sus condolencias a la familia, compañeros y amigos del piloto, destacando su profesionalismo y compromiso con cada presentación.

La institución también comunicó que se encuentra brindando apoyo a sus allegados y ha activado sus procedimientos internos para determinar las circunstancias exactas que llevaron al accidente. El impacto ocurrió frente a cientos de espectadores que asistían al show, algunos de los cuales registraron el momento en video, evidenciando la gravedad del choque.

Lurrique Ferrari formaba parte del elenco habitual de espectáculos de acrobacias del parque y era una figura seguida por miles de personas, acumulando cerca de 50.000 seguidores en redes sociales. Su trabajo diario en el recinto lo había convertido en uno de los pilotos más reconocidos de la atracción.