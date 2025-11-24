Morgan Geyser, involucrada en el caso “Slender Man”, es detenida tras fugarse y cortar su brazalete electrónico

La joven de 23 años, sentenciada a internamiento psiquiátrico por el intento de asesinato inspirado en “Slender Man”, escapó de su vivienda y fue detenida en menos de 24 horas.

Morgan Geyser, conocida por su participación en el intento de asesinato que conmocionó a Estados Unidos en 2014, volvió a ser noticia tras protagonizar una corta pero inquietante fuga de su residencia supervisada. La joven, hoy de 23 años, fue localizada la noche del domingo en Posen, Illinois, luego de haber retirado el brazalete electrónico que debía portar como parte de sus condiciones de liberación.

EL CRIMEN QUE NACIÓ DE UN "CREEPYPASTA"

La alerta se activó el sábado 22 de noviembre, alrededor de las 8 p. m., cuando personal de la vivienda grupal en el oeste de Madison reportó que Geyser había abandonado el lugar en compañía de un adulto de su entorno. La ruptura del dispositivo de monitoreo obligó al Departamento Correccional y a la Policía de Madison a emitir una advertencia formal. La denuncia fue elevada a nivel nacional debido a la sensibilidad del caso y al historial psiquiátrico de la joven.

Tras varias horas de búsqueda, la policía de Posen informó la noche del domingo que Geyser había sido detenida en una estación de camiones, junto a otra persona cuya identidad no ha sido divulgada. Las autoridades de Madison confirmaron que la joven quedó bajo custodia en Illinois, dando por concluida la operación y desactivando la alerta emitida a nivel estatal. Su abogado, Tony Cotton, había pedido públicamente que se entregara, recordándole que su reciente libertad dependía estrictamente del cumplimiento de las reglas impuestas por el tribunal.

La vida de Morgan Geyser quedó marcada desde 2014, cuando, a los 12 años, atacó junto a su amiga Anissa Weier a su compañera de clases, Payton Leutner. Ambas creían que apuñalar a la menor —a quien hirieron 19 veces en un bosque de Waukesha tras una pijamada— las convertiría en “sirvientes” del personaje ficticio “Slender Man”, nacido en foros de Internet. Pese a la gravedad de las heridas, Leutner logró sobrevivir y recuperarse tras permanecer hospitalizada casi una semana.

Los tribunales determinaron que Geyser y Weier actuaron bajo episodios psicóticos, por lo que ambas fueron sentenciadas a internamiento psiquiátrico prolongado. Geyser recibió una pena de 40 años en una institución mental, con revisiones periódicas para evaluar su evolución. Tras casi siete años en el Instituto de Salud Mental de Winnebago, un juez autorizó su liberación a principios de este año bajo estrictas reglas: vivir en un hogar grupal, usar un monitor electrónico y someterse a controles constantes.

Weier, por su parte, obtuvo la libertad en 2021 luego de cumplir parte de sus 25 años de internamiento, bajo la custodia de su padre y también monitoreada vía GPS.

Las autoridades de Wisconsin no han adelantado qué consecuencias legales enfrentará la joven tras violar las condiciones de su libertad supervisada.