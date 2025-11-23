Claudia Sheinbaum: “México debe estar alerta para defender cualquier intento de injerencia externa”

Durante la ceremonia por los 200 años de consolidación de la Independencia, la presidenta reafirmó la defensa de la soberanía nacional y criticó a quienes buscan influir en la política interna.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de injerencia externa que, según afirmó, podría estar respaldada por sectores conservadores del país. Durante la conmemoración por los 200 años de la consolidación de la Independencia en el Puerto de Veracruz, la mandataria destacó que “no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”.

En su discurso, Sheinbaum repasó los hechos históricos que en 1825 llevaron a la retirada definitiva de las tropas españolas, subrayando el papel de la Marina Armada de México en la defensa del territorio. La jefa de Estado enfatizó que, tal como ocurrió hace dos siglos, hoy el país está llamado nuevamente a defender su independencia y su justicia. “Cuando el amor por el pueblo y la razón se unen, el llamado al injerencismo se debilita”, afirmó.

La presidenta también advirtió que la historia demuestra que “no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión” ni quienes intentan acabar con la razón mediante el uso de la fuerza. La ceremonia contó con la presencia de integrantes de su gabinete, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, así como autoridades del Poder Judicial y del Congreso mexicano, quienes acompañaron a Sheinbaum en el acto oficial.

RESPUESTA A TRUMP

Las declaraciones de la mandataria se producen días después de que negara categóricamente cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio mexicano, luego de que el presidente Donald Trump sugiriera enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico. Sheinbaum insistió en que la soberanía del país no está en discusión y recordó que “cualquier intervención de Estados Unidos queda descartada”, pese a que algunos opositores continúan solicitándola.