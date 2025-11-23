Corea del Sur: cientos de bomberos tratan de sofocar incendio forestal que avanza a zonas residenciales

Esta madrugada, las autoridades de Corea del Sur desplegaron cientos de bomberos y veinticinco helicópteros para extinguir un incendio forestal en la provincia nororiental de Gangwon, que amenaza con alcanzar zonas residenciales.

Hasta el momento las llamas han calcinado más de veinte hectáreas de bosques, el incendio comenzó en la víspera y se extendió rápidamente debido a los fuertes vientos. El fuego también ha acabado con la vida de animales silvestres.

EVACUAR LA ZONA

Con el refuerzo de hoy, en total 426 bomberos, 25 helicópteros y 101 cisternas que constantemente trasladan agua, tratan de sofocar el incendio forestal que está desbordado en varios sectores y avanza sin control destruyendo todo.

Según el periódico local Chosun, en las últimas horas más de seiscientos residentes en cinco poblados han recibido órdenes de evacuar inmediatamente la zona por el avance del voraz incendio, cuyo origen se desconoce por el momento.