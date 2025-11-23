Papa León XIV exige liberación inmediata de estudiantes y sacerdotes secuestrados en Nigeria y Camerún

El papa León XIV manifestó este domingo su "profundo dolor" por los secuestros masivos de estudiantes, sacerdotes y docentes en Nigeria y Camerún, exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes.

Tras el rezo del Ángelus dominical en la plaza de San Pedro ante miles de fieles, el sumo pontífice expresó haber recibido con "inmensa tristeza" las noticias sobre estos sucesos. Además, pidió que iglesias y escuelas mantengan su condición como "lugares de seguridad y esperanza".

"Hago un llamamiento para que los rehenes sean liberados inmediatamente e insto a las autoridades competentes a que tomen las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación", declaró el líder católico.

Secuestros masivos

El llamado de León XIV se produce tras el secuestro de al menos 303 estudiantes y 12 docentes ocurrido el viernes en la Escuela Secundaria Católica St. Mary's, ubicada en la comunidad de Papiri, al norte de Nigeria. Este incidente forma parte de una ola de secuestros que afecta a la región.

La situación se agrava con otros casos recientes, el lunes pasado 25 niñas fueron raptadas de un internado escolar en Kebbi, y el martes 38 feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, incluido su pastor, fueron secuestrados por distintos grupos armados.