Vladimir Putin considera plan de paz de EE.UU. buscando un acuerdo definitivo

A la fecha, la guerra entre Rusia y Ucrania continúa, marcada por una intensa actividad diplomática en torno a una propuesta de paz de Estados Unidos, los continuos ataques militares rusos y un estancamiento general en el frente de batalla.

Ya existe un borrador de un plan de paz de 28 puntos negociado entre Estados Unidos y Rusia, sin la participación directa de Ucrania en las etapas iniciales.

El plan, que supuestamente implica cesiones territoriales por parte de Ucrania y la renuncia a su ingreso en la OTAN, ha generado tensiones y debate internacional.

Buscando la paz

El presidente Trump, ha dado un plazo a Ucrania para aceptar el plan o arriesgarse a perder el apoyo estadounidense, aunque ha matizado que la propuesta no es definitiva y necesita "trabajo adicional".

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este haber recibido el plan de paz para Ucrania elaborado por los Estados Unidos, afirmando que “el texto podría servir como base para un arreglo pacífico definitivo”.

“Tenemos este texto, lo recibimos a través de los canales de comunicación existentes con la Administración estadounidense”, Señaló Putin durante una reunión telemática con el Consejo de Seguridad ruso.

El presidente ruso calificó la propuesta como una versión “actualizada” de una iniciativa previa de Donald Trump, la cual había sido abordada previamente en el encuentro bilateral en Alaska el 15 de agosto pasado.