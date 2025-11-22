Petro retirará su misión diplomática si Perú entra a embajada de México para capturar a Betssy Chávez

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, amenazó este viernes con retirar la misión diplomática de su país en Perú si las autoridades peruanas "agreden" la embajada de México en Lima, donde se encuentra asilada la expremier Betssy Chávez.

La advertencia se produce tras la orden de prisión preventiva por cinco meses dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley contra Chávez, procesada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Fundamentos judiciales

El magistrado Checkley justificó la medida cautelar por el "peligro de fuga" por incumplir el control de registro biométrico y ausencias a audiencias judiciales. Chávez permaneció detenida entre junio de 2023 y septiembre de 2024 por su presunta participación en la rebelión, delito por el que la Fiscalía solicita 25 años de cárcel, recuperando su libertad tras el fallo del Tribunal Constitucional.

Sin intención de irrumpir sede

El primer ministro peruano Ernesto Álvarez negó previamente cualquier intención de irrumpir en la sede diplomática mexicana, afirmando que Perú respeta el derecho internacional. El asilo otorgado por México a Chávez hace dos semanas motivó que el gobierno de transición de José Jerí rompiera relaciones bilaterales.

Medida cautelar vigente

La orden de captura internacional y prisión preventiva busca garantizar la presencia de la ex primera ministra en el proceso judicial mientras se mantiene el asilo diplomático en la embajada mexicana.