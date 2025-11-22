Policía de Brasil arresta a expresidente Jair Bolsonaro por riesgo de fuga

La Policía Federal de Brasil arrestó este sábado 22 de noviembre al expresidente Jair Bolsonaro en su residencia de Brasilia, cumpliendo una orden de prisión preventiva emitida en su contra por la Corte Suprema.

El exmandatario de 70 años, quien cumplía prisión domiciliaria desde agosto, fue trasladado a dependencias policiales para exámenes de ingreso. Su abogado Celso Vilardi confirmó la detención aunque indicó desconocer los motivos específicos.

El máximo tribunal brasileño justificó la medida ante el riesgo de "fuga" del líder ultraderechista, detallando que intentó sabotear la tobillera electrónica que monitorizaba sus movimientos. La acción ocurrió durante una manifestación convocada frente a su vivienda por uno de sus hijos, en el marco de protestas de apoyo que se desarrollan en el país desde octubre. La defensa había solicitado el viernes que Bolsonaro cumpliera la condena en casa por razones de salud.

Sentencia por intento de golpe

La prisión preventiva se decreta mientras Bolsonaro apela su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, no significando el inicio de la ejecución de la pena que se esperaba para semanas siguientes. El Supremo rechazó recientemente los primeros recursos de apelación contra la condena, manteniendo la sentencia firme aunque sujeta a más impugnaciones.

Condena contra Bolsonaro

En el mismo proceso por golpismo, la Corte ordenó el viernes la prisión preventiva del diputado Alexandre Ramagem, exdirector de Inteligencia y aliado de Bolsonaro, tras comprobarse su fuga a través de Roraima hacia Venezuela o Guayana Francesa rumbo a Estados Unidos. Ramagem fue condenado a 16 años de prisión en el juicio conjunto contra el expresidente, evidenciando la extensión judicial sobre otros acusados.