Nigeria: más de 200 niñas de una escuela católica fueron secuestradas por extremistas yihadistas

Según informó la Asociación de Cristianos de Nigeria (ACN), 227 personas, entre estudiantes y docentes, fueron raptadas la tarde de ayer con gran violencia de una escuela católica ubicada en el centro de Nigeria.

"Son 215 estudiantes y 12 maestros fueron secuestrados por los terroristas, todos los estudiantes son niñas" dijo el presidente de la ANC, Bulus Dauwa Yohanna, tras visitar la escuela atacada por los extremistas yihadistas.

Estos secuestros masivos, además de un ataque contra una iglesia a principios de semana, se producen en medio de tensiones entre Nigeria y Estados Unidos, que exige seguridad para la minoría cristiana del país.

PARADERO DESCONOCIDO

Grupos yihadistas socavan la seguridad en el norte y el centro de Nigeria, donde en 2014 casi 300 alumnas de una escuela fueron secuestradas por yihadistas de Boko Haram, y hasta el momento su paradero es desconocido.

Desde hace 26 años, el noroeste de Nigeria es escenario de una sangrienta insurrección yihadista, los enfrentamientos de estos terroristas con el Ejército han dejado unos 40.000 muertos y más de dos millones de desplazados.