Donald Trump y Zohran Mamdani se reúnen y acuerdan un plan de trabajar para Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva Y​ork, el demócrata Zohran Mamdani, sostuvieron ayer una reunión en la Casa Blanca, tras el encuentro ambos se mostraron sonrientes superando así meses de enfrentamientos.

"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo Trump tras la reunión en la Oficina Oval que Mamdani describió como "muy productiva", luego prometieron trabajar juntos por el futuro de esa ciudad.

Mamdani, un político de 34 años que se autodefine como socialista, pasó de ser un desconocido a ganar la alcaldía de la capital financiera de Estados Unidos a principios de este mes. Asesores de ambos lideres ya elaboran un plan en favor de Nueva York.

DEPORTADO INMEDIATAMENTE

El alcalde electo subrayó que la reunión "no se centró en los desacuerdos", sino en un "objetivo común, estar al servicio de los neoyorquinos" para combatir el alto costo de vida, mejorar el acceso a la vivienda, ayudas para los inmigrantes, etc.

En Washington se esperaba un feroz enfrentamiento entre ambos personajes, el líder republicano, entre otros, había calificado al alcalde electo de "comunista" y sugirió que Zohran Mamdani, nacido en Uganda, debería ser deportado inmediatamente.