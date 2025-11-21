Estos son los 28 puntos que EE UU y Rusia presentan a Ucrania como plan de paz para poner fin a la guerra

La propuesta incluye zonas desmilitarizadas y compromisos de no agresión supervisados por un Consejo presidido por Donald Trump.

Medios internacionales como Financial Times, Axios y la agencia AFP difundieron un documento elaborado entre Washington —bajo la Administración de Donald Trump— y Moscú, que fue entregado al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, sin participación de Kiev ni de la Unión Europea. El borrador, integrado por 28 puntos, establece un nuevo marco de seguridad continental, limita las capacidades militares ucranias, fija una prohibición constitucional de ingreso a la OTAN, incluye garantías de seguridad condicionadas por EE UU, y propone un enorme paquete de reconstrucción financiado con activos rusos congelados. El plan también plantea reactivar la central de Zaporiyia con supervisión internacional, avanzar en programas educativos contra la discriminación, y facilitar el retorno de Rusia a estructuras económicas globales.

Territorios, seguridad y supervisión internacional del acuerdo

La propuesta introduce las mayores controversias en el capítulo territorial, pues reconoce de facto la soberanía rusa sobre Crimea, Lugansk y Donetsk; congela la situación en Jersón y Zaporiyia según las líneas actuales; y ordena crear una zona desmilitarizada en parte del óblast de Donetsk. El texto también prevé intercambios humanitarios inmediatos, elecciones en Ucrania en un plazo de 100 días, amnistía general para todos los actores del conflicto y un Consejo de la Paz encabezado por Trump para garantizar el cumplimiento del acuerdo y activar sanciones si alguna parte lo infringe.

28 puntos de la paz