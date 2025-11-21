El hombre más perezoso del mundo: conoce el peculiar concurso en China

El certamen reunió a 240 participantes y premió a quien soportara más tiempo acostado bajo, en un centro comercial, sin levantarse ni para ir al baño.

Un ciudadano chino sorprendió al imponerse en un singular certamen de resistencia que premia a quien pueda permanecer más tiempo acostado sin levantarse. El participante logró mantenerse en posición horizontal durante 33 horas y 35 minutos, superando a más de 200 rivales que abandonaron conforme avanzaban las horas. Aunque la dinámica permitía leer, usar el celular y pedir comida, la regla estricta era no ponerse de pie bajo ningún motivo.

Concurso de resistencia en China: permanecer acostado sin interrupciones

La competencia, realizada en la ciudad de Baotou y organizada por una marca de muebles, reunió a 240 inscritos, quienes se dispusieron sobre colchones en un centro comercial para participar en la tercera edición del evento conocido como “Acostarse y no moverse”. Un árbitro supervisaba cada puesto para verificar que los concursantes no infringieran las normas, que también prohibían sentarse o levantarse para ir al baño.

A las 24 horas del inicio, solo quedaba una fracción del grupo original: 186 personas se retiraron antes de completar el primer día, evidenciando que “no hacer nada” durante tanto tiempo exige más resistencia de lo que parece. Muchos participantes llegaron con mantas, baterías externas y hasta pañales, una estrategia para evitar sanciones.

El ganador, que también optó por usar pañal para cumplir las reglas al pie de la letra, fue proclamado como el más resistente del certamen y recibió un premio de 3.000 yuanes, equivalentes a poco más de 400 dólares. El llamativo concurso continúa generando interés en redes sociales y abre debate sobre los límites del cuerpo humano incluso en actividades aparentemente simples.