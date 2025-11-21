Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro pide cumplir su condena en casa por deterioro de salud

La defensa de Jair Bolsonaro presentó este viernes un pedido formal ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que el expresidente brasileño pueda cumplir en su domicilio la condena de 27 años de prisión impuesta por su participación en una trama golpista. Los abogados alegan que su estado de salud se ha deteriorado y que requiere supervisión constante, además de un régimen de vigilancia con tobillera electrónica. El recurso fue dirigido al magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso.

Pedido de arresto domiciliario por razones humanitarias

Los representantes legales del exmandatario señalaron que la solicitud se adelanta a la inminente ejecución de la sentencia, cuya orden podría emitirse en las próximas semanas, luego de que la Primera Sala del STF rechazara los primeros recursos de apelación. Bolsonaro, de 70 años, ya permanece en arresto domiciliario en Brasilia desde el 4 de agosto, luego de incumplir medidas cautelares vinculadas al proceso judicial.

Su familia y su defensa sostienen que Bolsonaro enfrenta un cuadro de salud complejo, con episodios recurrentes de hipo, mareos y vómitos, síntomas que sus allegados relacionan con las cirugías que siguieron al atentado que sufrió en 2018. Carlos Bolsonaro, concejal en Río de Janeiro e hijo del exgobernante, afirmó que su padre vomita con frecuencia incluso estando despierto y expresó temor por posibles complicaciones respiratorias asociadas al reflujo.

A esos problemas se suma la reciente extracción de ocho lesiones cutáneas, dos de las cuales resultaron positivas para un cáncer en fase inicial, lo que obligará al exmandatario a someterse a controles médicos periódicos. Su defensa sostiene que estas condiciones justifican una medida “humanitaria” que le permita continuar con el cumplimiento de la pena desde su residencia, bajo las restricciones que determine la justicia.