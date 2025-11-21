Al menos 10 muertos y 300 heridos deja terremoto en Bangladesh: tuvo una magnitud de 5.7

Un terremoto sacudió este mediodía el centro de Bangladesh cobrando hasta el momento diez vidas y dejando más de 300 heridos. El epicentro se localizó en el distrito de Narsingdi, a 25 kilómetros de Daca, la capital del país, donde también se sintió.

El sismo, que tuvo una duración de 26 segundos y fue registrado con una magnitud de 5,7, desencadenó escenas de pánico en la capital, donde los edificios temblaron y miles de habitantes abandonaron apresuradamente sus viviendas y oficinas.

BAJO LOS ESCOMBROS

Las muertes se produjeron principalmente por la caída de techos y muros, una de las zonas más afectadas es Armanitola, en la parte antigua de Daca, varias personas están bajo los escombros y sus familiares piden ayuda para rescatarlos.

Voceros del Gobierno señalan que con el paso de las horas el número de muertos y heridos lamentablemente va aumento. El sismo también dejó sin energía eléctrica varios sectores de la capital, afectado hospitales, ministerios y viviendas.

EDIFICIOS ANTIGUOS

Expertos advierten que Bangladesh, con una población de unos 170 millones, no está preparado para un sismo de gran magnitud que podría causar una destrucción significativa. En la capital los edificios son vulnerables debido a su antigüedad.