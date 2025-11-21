Colombia: presidente Petro responde por visita a club de striptease durante viaje oficial a Portugal

Mediante sus redes sociales, el mandatario colombiano Gustavo Petro, afirmó que ha aprendido “a no comprar sexo” y que prefiere la seducción y la poesía cuando se trata de relaciones íntimas, esto, tras revelarse la visita a un club de striptease durante un viaje oficial a Portugal.

El gasto de 209 969 pesos colombianos (aproximadamente 40 euros) de Petro Urrego en el Ménage Strip Club, registrado en mayo de 2023, salió a la luz pública esta semana tras la difusión de un detallado informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

LISTA CLINTON

La decisión de hacer público sus movimientos financieros desde el año 2022 se produjo luego que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU) incluyera a Gustavo Petro, sus familiares y colaboradores en la Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El informe de 31 páginas de la UIAF, también registró compras en tiendas de lujo como Gucci y Prada en tiendas de Estados Unidos y Europa. Pese a los cuestionamientos, el mandatario reiteró que está dispuesto a que se investiguen sus cuentas para despejar cualquier duda.