Hace 33 minutos

José Antonio Kast visita frontera con Perú y anuncia expulsión de migrantes irregulares en Chile

El candidato de ultraderecha indicó que los migrantes en situación irregular en Chile deben abandonar el país en un plazo de 111 días, advirtiendo detenciones y sanciones para quienes incumplan.



El candidato presidencial chileno José Antonio Kast se trasladó este jueves a la frontera con Perú para emitir un mensaje dirigido a los extranjeros en situación irregular en Chile, advirtiendo que tienen 111 días para abandonar el país de manera voluntaria. Quienes no cumplan la medida enfrentarán detenciones, expulsiones y sanciones, informó durante un video compartido en su cuenta de X.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, expresó.

Kast señaló que los migrantes que decidan salir voluntariamente podrán llevarse sus pertenencias, mientras que quienes permanezcan sin regularizar su situación serán detenidos y expulsados con lo que porten. Además, advirtió que cualquier persona que colabore con migrantes irregulares, por ejemplo, transportándolos o facilitando su ingreso, también será sancionada.

El candidato enfatizó la importancia de que los extranjeros ingresen por las vías legales y cumplan con la normativa vigente para residir en Chile, instando a la cooperación antes de asumir la presidencia: “Les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile”, señaló.

KAST FAVORITO EN SEGUNDA VUELTA

José Antonio Kast se medirá en la segunda vuelta presidencial contra Jeannette Jara, quien obtuvo 26,8% de los votos en la primera vuelta frente a 23,9% de Kast. Según un sondeo reciente de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast superaría a Jara con 61% frente a 39% en intención de voto.


