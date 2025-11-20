José Antonio Kast visita frontera con Perú y anuncia expulsión de migrantes irregulares en Chile

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast se trasladó este jueves a la frontera con Perú para emitir un mensaje dirigido a los extranjeros en situación irregular en Chile, advirtiendo que tienen 111 días para abandonar el país de manera voluntaria. Quienes no cumplan la medida enfrentarán detenciones, expulsiones y sanciones, informó durante un video compartido en su cuenta de X.

“Si ustedes lo hacen voluntariamente, pueden llevarse todos sus recursos. Si no lo hacen, vamos a aplicar la ley. Si usted no se va voluntariamente, lo vamos a detener, lo vamos a retener, lo vamos a expulsar, y se va a ir con lo puesto”, expresó.

Kast señaló que los migrantes que decidan salir voluntariamente podrán llevarse sus pertenencias, mientras que quienes permanezcan sin regularizar su situación serán detenidos y expulsados con lo que porten. Además, advirtió que cualquier persona que colabore con migrantes irregulares, por ejemplo, transportándolos o facilitando su ingreso, también será sancionada.

El candidato enfatizó la importancia de que los extranjeros ingresen por las vías legales y cumplan con la normativa vigente para residir en Chile, instando a la cooperación antes de asumir la presidencia: “Les pido la colaboración en estos tiempos que nos quedan antes de que asumamos el gobierno que va a recuperar y reconstruir Chile”, señaló.

KAST FAVORITO EN SEGUNDA VUELTA

José Antonio Kast se medirá en la segunda vuelta presidencial contra Jeannette Jara, quien obtuvo 26,8% de los votos en la primera vuelta frente a 23,9% de Kast. Según un sondeo reciente de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, Kast superaría a Jara con 61% frente a 39% en intención de voto.