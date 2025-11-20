COP30: incendio obliga a desalojar pabellón central de la cumbre del clima de Brasil

Esta tarde, alrededor de las 02: 00 p.m., la cumbre del clima COP30 que se desarrolla en la ciudad de Belém, en Brasil, momentáneamente quedó paralizada por un incendio registrado en la zona de los pabellones. Los organizadores desalojaron rápidamente a los asistentes. No hay heridos ni fallecidos.

Trascendió que el fuego se originó en el pabellón de India, según el Gobierno del Estado de Pará, citado por el diario O Globo. El ministro de Turismo, Celso Sabino, ha asegurado a la prensa que todo está bajo control: “Los bomberos están aquí. En unos minutos sabremos qué lo causó”, dijo.

PLAN DE SEGURIDAD

Los miles de asistentes a la cumbre permanecen fuera a la espera que informen si se puede volver a entrar. Muchos cuestionan que no haya sonado ninguna alerta para desalojar, sino que hayan sido los propios asistentes los que se han ido avisando sobre el fuego.

La semana pasada la ONU envió una carta al Gobierno brasileño exigiendo un mejor plan de seguridad, esto, luego que indígenas entraran por la fuerza en la zona reservada a las negociaciones. También criticó la falla en el aire acondicionado y la inundación de los pabellones por las lluvias.