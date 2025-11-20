Argentina: ordenan incautar propiedades y cuentas bancarias de expresidenta Cristina Fernández

La Justicia argentina resolvió incautar propiedades y cuentas bancarias de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a otros involucrados en la causa ‘Vialidad’. Por este caso la exmandataria cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio.

El Tribunal Federal 2 de Buenos Aires resolvió confiscar 20 inmuebles y sumas de dinero por $684.990 millones de pesos (unos 480 millones de dólares) en la causa se investigó irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

El fallo judicial también dispuso el decomiso inmediato de propiedades vinculadas a otros acusados en el caso, entre ellos el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, quienes fueron también condenados a prisión.

PROVECHO DEL DELITO

El tribunal justificó las medidas dispuestas al considerar que los fondos y activos alcanzados por el decomiso “constituyen el provecho del delito” y que su recuperación resulta necesaria para reparar el enorme perjuicio ocasionado al Estado argentino.

La causa ‘Vialidad’ llegó a juicio 2019 y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Cristina Fernández por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sentencia que fue confirmada el pasado 17 de junio por la Corte Suprema, informa RPP.