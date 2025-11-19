Papa León XIV expresa su intención de visitar el Perú ante eventual gira por América Latina

El Papa, nacionalizado peruano y con una larga trayectoria pastoral en nuestro país, reafirmó su interés por visitar nuevamente el territorio donde vivió durante varios años.

El Papa León XIV dejó abierta la posibilidad de que el Perú sea uno de los próximos destinos de su agenda internacional. Así lo manifestó durante un breve diálogo con la prensa a las afueras de Castel Gandolfo, su residencia cercana a Roma.

En imágenes registradas por medios internacionales, el Sumo Pontífice respondió con humor a la consulta de un periodista sobre su regreso a América Latina: “Por supuesto… a Fátima, a todos los lugares, yo encantado de viajar. El problema es programar todos los compromisos, pero sí: a Fátima, a Guadalupe también, México, Uruguay, Argentina pendientes… ir a Perú, por supuesto”.

TRAYECTORIA EN NUESTRO PAÍS

El Papa, nacionalizado peruano y con una larga trayectoria pastoral en nuestro país, reafirmó así su interés por visitar nuevamente el territorio donde vivió durante varios años.

León XIV sirvió como obispo en la ciudad de Chiclayo durante ocho años, experiencia que marcó profundamente su ministerio y alimentó su especial vínculo con el norte peruano. Ese cariño quedó en evidencia en su primer discurso público como líder de la Iglesia Católica, donde evocó con emoción su paso por el Perú ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.