Reino Unido rinde tributo a Freddie Mercury con una moneda conmemorativa

La Royal Mint presentó una pieza inspirada en la actuación del cantante en Live Aid, a 40 años de su histórico concierto.

La Real Casa de la Moneda del Reino Unido presentó una nueva pieza conmemorativa en honor a Freddie Mercury, coincidiendo con el 40.º aniversario de su recordada presentación en Live Aid. El diseño muestra al vocalista de Queen en una de sus posturas más emblemáticas: cabeza inclinada hacia atrás, micrófono en mano y en plena interpretación, acompañado por un pentagrama que bordea la moneda y simboliza su extraordinario rango vocal.

Freddie Mercury, homenaje por los 40 años de Live Aid

La acuñación inicial estuvo a cargo de Kashmira Bulsara, hermana del artista, quien participó recientemente en un evento especial en la sede de la Royal Mint en Gales. Bulsara destacó que, dado que Mercury falleció joven, nunca recibió un reconocimiento real por su trayectoria musical; por ello, consideró que esta moneda funciona como un tributo justo y representativo del impacto global del cantante.

Rebecca Morgan, directora del área de monedas conmemorativas, explicó que el lanzamiento responde al pedido constante de los admiradores del artista y que este año era el más adecuado para materializarlo, tanto por los 40 años de Live Aid como por el aniversario del álbum solista Mr. Bad Guy. La funcionaria subrayó que el diseño captura con fidelidad la energía que Mercury transmitía en el escenario.

Las piezas estarán disponibles desde el martes en la web oficial de la Royal Mint, con precios que parten en 18,50 libras para una edición sin circular y alcanzan las 9 350 libras para una versión proof en oro de dos onzas. Además, la institución donará una edición especial en oro al Mercury Phoenix Trust, la organización creada tras la muerte del cantante para apoyar a personas que viven con VIH/SIDA.