EE. UU.: Cámara de Representantes aprueba divulgar archivos de Jeffrey Epstein

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por una abrumadora mayoría —427 votos a favor y solo 1 en contra— el proyecto de ley que exige al Departamento de Justicia publicar todos los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, el magnate acusado de operar una red de tráfico sexual antes de su muerte en 2019.

La iniciativa, denominada “Ley de Transparencia sobre los Papeles de Epstein”, busca revelar millones de documentos, correos electrónicos y registros obtenidos durante décadas de investigaciones.

El proyecto aún debe ser revisado por el Senado, que podría introducir modificaciones para proteger la identidad y seguridad de víctimas y personas mencionadas en los documentos. Solo si la Cámara Alta lo aprueba, la norma llegará al presidente Donald Trump, quien aseguró que la firmará, pese a que tiene la facultad de ordenar la publicación sin intervención del Congreso.

Antes de la votación, una veintena de supervivientes de los abusos atribuidos a Epstein se reunieron con legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio para exigir la divulgación de los archivos.

CAMBIO DE POSESIÓN DE TRUMP

La votación se produjo tras semanas de fricciones entre congresistas republicanos y la Casa Blanca, especialmente luego de que Donald Trump modificara su posición y permitiera el apoyo de su partido a la ley.

Trump y Epstein coincidieron en círculos sociales durante las décadas de 1990 y 2000, una antigua relación que se ha convertido en una piedra en su zapato para el presidente estadounidense.