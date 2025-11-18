Al menos dos muertos y siete desaparecidos deja excursión al Parque Torres del Paine en Chile

Según primeras informaciones, dos excursionistas mexicanos murieron en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicado al extremo sur de Chile, y otros siete, cuyas nacionalidades se desconocen, están desaparecidos.

El incidente se registró la tarde de ayer mientras los turistas realizaban el circuito de trekking de la "O", que da una vuelta completa al parque, en medio de nevadas y fuertes vientos que se presentaron de un momento a otro.

MAL CLIMA

Los fallecidos, un hombre y una mujer, fueron hallados en un abismo no muy profundo dentro del parque, al parecer sufrieron varias lesiones durante la caída, los cuerpos fueron llevados a la morgue de la región Magallanes.

En las próximas horas llegarán 12 rescatistas que se sumarán a los 23 que ya buscan a los desaparecidos, el mal clima en la zona (lluvias, vientos y neblina) dificulta enormemente las labores de búsqueda, indicaron las autoridades.