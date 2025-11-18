Miss Universo 2025: Miss Israel denuncia amenazas de muerte tras polémico video con Miss Palestina

El concurso Miss Universo 2025 vuelve a estar en el centro de la controversia tras la denuncia de Melanie Shiraz, representante de Israel, quien afirma haber recibido amenazas de muerte luego de viralizarse un video en el que supuestamente mira de forma hostil a Miss Palestina, Nadeen Ayoub. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde la disputa escaló rápidamente hacia discursos de odio.

VIDEO POLÉMICO

El clip que desató la polémica muestra a Miss Israel y Miss Palestina de pie una al lado de la otra durante una actividad del certamen internacional. En un breve instante, se observa a Shiraz lanzando una supuesta mirada de reojo hacia Ayoub, gesto que fue interpretado como hostil y que rápidamente se difundió en plataformas como X, TikTok e Instagram.

Sin embargo, Melanie Shiraz rechazó categóricamente esa lectura y aseguró que el material fue manipulado. En declaraciones a Fox News, afirmó que los ataques que ha recibido se basan en una interpretación distorsionada: “Una mirada de dos segundos no debería causar comentarios sobre Hitler ni amenazas de muerte, y eso es exactamente lo que he estado recibiendo”, señaló.

La candidata también destacó que la viralización del video derivó en insultos antisemitas y mensajes de odio que, considera, revelan un problema mucho mayor que la polémica misma.

¿CLIP MANIPULADO?

Tras el revuelo internacional, Miss Israel compartió en sus redes una versión “oficial” del momento, donde —según sostiene— se observa claramente que miraba en otra dirección. Junto al video, escribió: “La verdad siempre habla por sí sola”, enfatizando que la edición del clip viral buscaba generar conflicto entre ambas participantes.

En un mensaje más extenso, Shiraz reflexionó sobre la reacción que provocó el episodio y el impacto emocional que tuvo sobre ella: “Ese instante que se convirtió en noticia internacional habla por sí solo. El odio y la deshumanización que siguieron dicen mucho más del mundo que de mí”. Aseguró además que, pese a la hostilidad recibida, su participación en Miss Universo tiene un propósito claro: representar con orgullo a las mujeres judías israelíes en un certamen marcado por tensiones geopolíticas.