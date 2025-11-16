Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a vuelta presidencial

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, y el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, disputarán la presidencia de Chile en una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre, según los resultados preliminares entregados por el Servicio Electoral (Servel). Con el 40,36 % de las mesas escrutadas, Jara encabeza la votación con un 26,45 %, mientras que Kast la sigue con un 24,46 %.

La sorpresa de la jornada electoral fue el ascenso del economista y candidato populista de derechas Franco Parisi, quien alcanzó un 18,62 % de apoyo, resultado que no había sido anticipado por las encuestas previas. Su desempeño fue especialmente fuerte en las regiones mineras del norte del país, donde superó con amplitud las expectativas.

En los siguientes lugares quedaron Johannes Kaiser, postulante del Partido Nacional Libertario, con un 13,92 %, y Evelyn Matthei, de Chile Vamos, con un 13,47 %. Ambos reconocieron rápidamente sus derrotas. Matthei anunció que acudirá a saludar a Kast por su clasificación, mientras que Kaiser confirmó que su movimiento respaldará al candidato republicano en la segunda vuelta.

SEGUNDA VUELTA ELECTORAL

Con este escenario, Chile se prepara para una segunda vuelta marcada por la polarización entre la candidata comunista del oficialismo y el referente de la derecha republicana, en una elección que definirá el rumbo político del país para los próximos años. Lo cierto es que los ciudadanos chilenos volverán a las urnas el próximo 14 de diciembre para la segunda vuelta.