Portaaviones más grande de EE.UU. entra al mar Caribe en medio de la disputa con Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, informó este domingo que el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del Pentágono, entró a aguas del Caribe con el objetivo de "combatir las amenazas transnacionales".

El contralmirante Paul Lanzilotta, comandante del Grupo de Ataque del Portaaviones 12, señaló en un comunicado que "los líderes de nuestra nación han convocado al grupo de ataque del USS Gerald R. Ford como la plataforma más capaz, adaptable y letal del mundo para estar donde importa, cuando importa".

La Marina estadounidense indicó que el grupo se unió a las fuerzas ya presentes en el mar Caribe como parte del esfuerzo del Gobierno de Donald Trump por "derrotar y desmantelar redes criminales".

Opciones de Trump y fuerzas armadas

Trump recibió esta semana un informe sobre las opciones militares dentro de Venezuela y ahora está considerando una campaña posiblemente más amplia, que podría incluir ataques terrestres o un esfuerzo por destituir al presidente Nicolás Maduro. "Creo que ya más o menos he tomado una decisión", dijo el presidente a periodistas a bordo del Air Force One el viernes.

El secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, dijo este domingo en entrevista con CBS News que las fuerzas militares estadounidenses "estarían listas para actuar según lo que el presidente y el secretario de guerra necesiten".