Elecciones presidenciales en Chile: miles acuden a las urnas para elegir al sucesor de Boric

Miles de chilenos acuden este domingo 16 de noviembre a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric en unas elecciones presidenciales marcadas por una profunda polarización política.

El voto es obligatorio tras la promulgación de una ley en 2022 que establece multas de hasta 100 dólares para quienes no ejerzan su derecho al sufragio, aplicándose a más de 15 millones de electores habilitados.

El presidente Boric emitió su voto en Punta Arenas, su ciudad natal en el extremo sur del país, llamando a la población a "construir un país unido más allá de las diferencias propias de la democracia".

Candidatos y preferencias

La ministra comunista Jeannette Jara, de 51 años, lidera las encuestas con un promedio del 28.5% de intención de voto, cifra insuficiente para evitar una segunda vuelta que se realizaría el 14 de diciembre en caso de que ningún candidato alcance la mayoría necesaria.

El sector de derecha enfrenta una fragmentación inédita en la historia reciente de Chile, generando una competencia cerrada entre los candidatos ultraderechistas. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, compite con Johannes Kaiser, diputado que impulsa una agenda de "batalla cultural" y expresa abiertamente su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet.

Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y representante de la derecha tradicional, también compite por un puesto en la segunda vuelta aunque su apoyo se sitúa alrededor del 14% en las encuestas más recientes.

Incertidumbre en escenario político

La incertidumbre sobre quién ocupará el segundo lugar mantiene en suspenso el escenario político chileno, definiendo los contendores que pasarían al balotaje de diciembre en caso de que Jara no alcance la mayoría absoluta.