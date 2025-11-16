Papa León XIV reza por los difuntos y heridos que dejó el accidente de un ómnibus en Arequipa

Esta mañana, el papa León XIV expresó su más profundo pesar por el "grave" accidente de un ómnibus en la región Arequipa, que dejó 37 muertos y 27 heridos de distinta consideración. Manifestó que permanentemente reza por las víctimas.

"Deseo asegurar mi oración por las víctimas del grave accidente vial del pasado miércoles en el sur de Perú. Que el Señor acoja a los difuntos, sostenga a los heridos y conforte a las familias en luto"; dijo tras el Ángelus desde el Palacio Apostólico.

EXAMEN DE CONCIENCIA

Asimismo, hoy, al conmemorarse el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, el religioso indicó que "muy a menudo por comportamientos irresponsables suceden tragedias”, y llamó a hacer un examen de conciencia.

Sobre el caso de la caída del bus a un abismo en la región Arequipa, la justicia ordenó la detención del conductor de la camioneta que presuntamente choque contra el autobús a la altura del distrito de Ocoña, provocando la tragedia.