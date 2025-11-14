Varias personas mueren atropelladas por un bus en Suecia: accidente también dejó heridos graves

Esta tarde, varias personas murieron y otras más resultaron heridas al ser atropelladas por un bus fuera de control en el centro de Estocolmo, la capital de Suecia. Hasta el momento no se han revelado las cifras exactas de las víctimas.

El conductor del autobús, que se encontraba fuera de servicio, ha sido detenido y se abrió una investigación por homicidio involuntario. La policía no cree que se trate de un acto de terrorismo, según informa la televisión pública SVT.

SE ESTRELLÓ CONTRA UN PARADERO

Otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer, cuya identidad no ha sido revelada, que estrelló la unidad contra un paradero refleto de personas que esperan volver a sus domicilios.

"Varias personas atropelladas por un autobús en el sector de Valhallavägen, en el barrio de Östermalm, a la altura del Instituto de Tecnología. En incidente dejó tanto personas heridas como muertas", señala el último comunicado policial.