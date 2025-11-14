USMPTV destaca en la Cumbre Iberoamericana: Finalista en los Premios CRE@TEI y protagonista en una gala con 27 países

USMPTV, el canal educativo de la Universidad de San Martín de Porres, volvió a destacar a nivel internacional durante la XVIII Asamblea General de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), realizada en la ciudad de Ibarra, Ecuador. El evento tuvo como anfitriona a la Universidad Técnica del Norte (UTN) y reunió a representantes de televisoras de 27 países de América Latina y Europa, consolidándose como uno de los encuentros más relevantes para la televisión educativa y cultural de la región.

Perú entre los favoritos de Iberoamérica

En un certamen altamente competitivo, que recibió 207 producciones de 14 países, USMPTV fue reconocido como finalista del V Certamen Audiovisual Iberoamericano de Divulgación Cultural y Científica (CRE@TEI) con dos de sus producciones: “LA PAPA” y “Curso seriado educativo de matemática – primero de secundaria”.

Este doble reconocimiento posiciona al canal peruano entre los proyectos audiovisuales más destacados por su aporte educativo, producción técnica y creatividad.

Una noche de gala latinoamericana y europea

La ceremonia de premiación, realizada el 13 de noviembre, reunió a líderes, directores y representantes de televisoras públicas, educativas y culturales de 27 países en una gala internacional que celebró la excelencia audiovisual.

En ese marco, la directora de USMPTV, Ana Romero, no solo representó a la Universidad de San Martín de Porres, sino que también fue invitada a entregar uno de los premios principales de la noche, gesto que refleja el creciente liderazgo del canal peruano en el espacio iberoamericano.

Nuevas propuestas que despiertan interés regional

USMPTV presentó durante la asamblea sus más recientes proyectos educativos y culturales, los cuales generaron una excelente recepción entre los socios de ATEI. La innovación conceptual y audiovisual de estas propuestas reafirmó el rol del canal como un referente en la creación de contenido pedagógico de impacto social.

Un logro que enaltece a la USMP y al Perú

La participación destacada de USMPTV confirma el compromiso de la Universidad de San Martín de Porres con la divulgación cultural y científica desde una comunicación moderna, rigurosa y orientada al desarrollo educativo.

Hoy, USMPTV se consolida como el canal peruano que impulsa la transformación de la televisión educativa, llevando el nombre del Perú a escenarios internacionales de alto prestigio.