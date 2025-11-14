Al menos 4 muertos y más 20 heridos deja nuevo ataque "masivo" ruso contra la capital ucraniana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que esta mañana Kiev, la capital de país, sufrió un ataque "masivo" ruso que afectó diversos distritos y sobre todo las zonas residenciales. Señaló que el ataque ha dejado muertos y heridos.

"Cuatro personas han muerto y 24 están heridas (...) se usaron alrededor de 430 drones y 18 misiles", dijo Zelenski, que acusó a Rusia de un "alevoso ataque calculado destinado a causar el máximo daño a las personas y a la infraestructura civil".

ATAQUE SIN PRECEDENTES

"Los rusos han atacado edificios residenciales. Hay muchos dañados en todo Kiev, algunos se han incendiado, los bomberos tratan de evitar que el fuego consuma toda la estructura", dijo el jefe militar de la ciudad, Timur Tkatchenko.

Por su parte el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que se trataba de un "ataque sin precedentes", la defensa aérea fue activada. Se registran incendios en varios barrios tras los ataques y se prevén prolongados cortes de agua y electricidad.