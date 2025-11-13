Diputada peruana en España: “Ni Keiko ni Dina representan a las mujeres en el Perú”

En medio de los cuestionamientos que recibió Dina Boluarte por haber asumido la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, la diputada peruana en España, Diana Paredes, decidió opinar sobre Boluarte Zegarra y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante una entrevista para La República, Paredes arremetió contra la exmandataria y la hija de Alberto Fujimori, enfatizando que ni una ni otra se parecen a las ciudadanas peruanas, quienes se esfuerzan día a día, para poder mantener a sus familias.

“Todo lo que estamos viendo en los últimos años han sido solo retrocesos, vulneraciones de derechos humanos y mucha más violencia para las mujeres. En consecuencia, ni Keiko ni Dina representan a las mujeres peruanas en ningún ámbito y mucho menos en la política”, declaró.

¿DEFENDIÓ A MARTÍN VIZCARRA?

Al ser consultada sobre los candidatos presidenciales que tendrán los peruanos en las elecciones generales del 2026, Diana Paredes manifestó que Martín Vizcarra podría ser una buena opción para los ciudadanos. “Si bien en teoría Vizcarra puede ser considerado entre comillas como “el menos malo”, si lo comparamos con Keiko y López Aliaga”.