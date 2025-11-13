Ariana Grande es atacada por un fan en el estreno de Wicked en Singapur

Un impactante incidente interrumpió el estreno de Wicked: For Good en Singapur, donde Ariana Grande fue abordada por un fan mientras caminaba por la alfombra amarilla. La artista, que interpreta a Glinda en la esperada película, fue socorrida por sus compañeras de reparto Cynthia Erivo y Michelle Yeoh, quienes la protegieron en medio del caos.

MOMENTO DE TENSIÓN

El hecho ocurrió el jueves 13 de noviembre durante la presentación en Universal Studios Singapore. En múltiples vídeos difundidos en redes sociales, se observa a Grande desfilando junto a Cynthia Erivo, Michelle Yeoh y Jeff Goldblum cuando un hombre —posteriormente identificado como Johnson Wen— corrió hacia ella, la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí de forma abrupta.

Cynthia Erivo, quien interpreta a Elphaba en la película, reaccionó de inmediato: se interpuso entre Grande y el atacante mientras gritaba, al tiempo que el equipo de seguridad reducía al intruso. Grande, visiblemente afectada, respiraba con dificultad mientras Erivo y Yeoh la sostenían y trataban de tranquilizarla tras el susto.

¿QUIÉN ES EL INTRUSO?

El agresor fue identificado como Johnson Wen, conocido en internet como “Pyjama Man”, famoso por colarse en eventos de celebridades. Minutos después del ataque, publicó en redes sociales un video propio del incidente, diciendo: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar contigo a la alfombra amarilla ❤️”.

No es la primera vez que Wen protagoniza irrupciones peligrosas. En junio apareció inesperadamente en un escenario junto a Katy Perry, y en agosto irrumpió en un concierto de The Weeknd antes de ser retirado por seguridad. Su historial ha encendido nuevas preocupaciones sobre los protocolos de protección en eventos internacionales.

ARIADNA Y SU LUCHA CONTRA LA ANSIEDAD

El episodio reavivó el recuerdo de la difícil trayectoria emocional de Ariana Grande, marcada por el atentado en su concierto de Manchester en 2017, donde murieron 22 personas. Desde entonces, la artista ha hablado abiertamente sobre su trastorno de estrés postraumático (TEPT) y la ansiedad que enfrenta a diario.

En una entrevista con British Vogue en 2018, Grande confesó lo complejo que ha sido procesar aquel suceso: “Es difícil hablar de ello… Siento que ni siquiera debería hablar de mi propia experiencia”. También reveló que su ansiedad se intensificó tras la gira posterior al atentado, describiéndola como “la más grave que he tenido nunca”.

ESTRENO EMPAÑADO POR EL SUSTO

La esperada presentación de Wicked: For Good en Singapur, que marcaba un momento clave para la promoción internacional de la película, se vio ensombrecida por un ataque que puso en evidencia la vulnerabilidad de las celebridades en eventos masivos. Mientras las investigaciones continúan, el equipo y los fans esperan que Ariana Grande pueda recuperarse emocionalmente tras este nuevo episodio de tensión.