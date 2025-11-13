Venezuela: Fuerza Armada derribó aeronave que ingresó ilegalmente a su espacio aéreo

Domingo Hernández, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, informó que derribaron una aeronave que ingresó a su espacio aéreo sin autorización.

El avión tipo C-210 fue detectado, la tarde de ayer, en San Fernando de Apure, capital del estado Apure (fronterizo con Colombia). La avioneta no contaba con el plan de vuelo del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil.

PROCEDENCIA DE LA NAVE

El funcionario dijo también que con esta aeronave ya son 24 las interceptadas en lo que va del año 2025. Hernández Lárez no precisó si durante el operativo hubo personas detenidas, tampoco informó la procedencia de la nave.

El pasado 30 de octubre, la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Apure informó de la destrucción de dos avionetas supuestamente vinculadas al narcotráfico. La mayoría de los aviones han sido interceptados en ese estado