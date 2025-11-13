Rusia niega que Venezuela haya pedido ayuda militar: “No hemos recibido ninguna solicitud”

El canciller Serguéi Lavrov desmintió los reportes internacionales sobre un supuesto pedido de apoyo bélico de Caracas a Moscú.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este miércoles las versiones difundidas por medios internacionales que señalaban una presunta solicitud de ayuda militar por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia rusa fue enfático: “No, no hemos recibido ninguna solicitud”, dijo al ser consultado sobre el tema.

A pesar del desmentido, Lavrov recordó que Rusia y Venezuela mantienen un marco de cooperación bilateral en diferentes áreas, incluyendo la defensa. Detalló que en mayo pasado ambos países firmaron un tratado de asociación estratégica, el cual se encuentra actualmente “en la etapa final de ratificación” y que aún no ha entrado en vigor oficialmente.

El canciller ruso aseguró que Moscú está dispuesta a cumplir plenamente con los compromisos establecidos en dicho acuerdo con “sus amigos venezolanos”. No obstante, evitó referirse a las informaciones que apuntaban a un supuesto interés del gobierno venezolano en reforzar su sistema de defensa aérea con misiles y aeronaves de origen ruso.

COOPERACIÓN MILITAR

Por su parte, el dictador Nicolás Maduro había mencionado días atrás que su país y Rusia continúan avanzando en una cooperación militar “serena y muy provechosa”. También afirmó mantener una “comunicación diaria y permanente” con el mandatario ruso Vladímir Putin, en medio de lo que calificó como “amenazas” provenientes de Estados Unidos.