Canciller ruso niega Maduro haya pedido apoyo militar ante posible invasión de EE.UU.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, desmintió la información divulgada por la prensa internacional respecto a un presunto pedido de apoyo bélico por parte del régimen de Nicolás Maduro, ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

A través de una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia rusa fue enfático en señalar que, hasta el momento, Moscú no ha recibido ninguna petición por parte del dictador venezolano: "No, no hemos recibido ninguna solicitud", precisó.

NO DESCARTA AYUDA

No obstante, Serguéi Lavrov recordó que Rusia y Venezuela se encuentra en un marco de cooperación vigente como parte de sus relaciones diplomáticas y no descartó brindar apoyo en caso el líder chavista lo solicite.

"(Rusia) está preparada para cumplir plenamente con las obligaciones recíprocamente consagradas en el acuerdo con nuestros amigos venezolanos", sostuvo.