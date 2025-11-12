Trump solicita al presidente de Israel que indulte a Netanyahu por tres casos de corrupción

El presidente de Israel, Isaac Herzog, hizo pública una carta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que realiza una petición oficial para que se indulte al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien tiene tres acusaciones por corrupción.

"Por la presente, les pido que perdonen completamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un primer ministro formidable y decisivo durante la guerra, y que ahora está guiando a Israel hacia una era de paz", indica la misiva del mandatario estadounidense.

El gabinete del presidente israelí afirmó en un comunicado oficial que "Herzog tiene en la más alta estima al presidente Trump y reitera su profundo agradecimiento por su firme apoyo a Israel". Sin embargo, precisó que "quien desee obtener un indulto presidencial debe presentar una solicitud formal de acuerdo con los procedimientos establecidos".

Acusaciones contra Netanyahu y pedido de Trump

Netanyahu enfrenta tres causas judiciales, los casos 1.000 y 2.000 por fraude y abuso de confianza, y el caso 4.000, considerado el más grave, que gira en torno a un presunto acuerdo de soborno con el empresario Shaul Elovich. El empresario habría obtenido beneficios económicos a cambio de cobertura favorable a través de la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News.

Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense solicita el indulto, ya que durante su intervención en el Knéset el pasado 13 de octubre había hecho una petición similar tras la aceptación de su plan de paz por Israel y Hamás.

Netanyahu y su respuesta a acusaciones

Cabe resaltar, que Netanyahu es el primer jefe de gobierno en la historia de Israel en ser procesado mientras ejerce el cargo. En su defensa aseguró que el juicio en su contra una "caza de brujas" y una trama del "Estado profundo".